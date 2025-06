Tragedia in via Francesco Crispi, nei pressi di un distributore di carburanti, ad Agrigento. Un sessantatreenne agrigentino, stato colto da un improvviso malore, si è accasciato a terra ed è morto. Inutile l’intervento del personale sanitario del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’uomo è stato identificato dai carabinieri della sezione Radiomobile. La vittima è risultata essere cardiopatica. L’agrigentino mentre stava percorrendo il marciapiede si è sentito male e non c’è stato appunto nulla da fare. Inutili i soccorsi.

