Alla guida di un trattore, mentre stava per immettersi sulla strada statale 576 in contrada Donnaligara a Naro, si è ribaltato. Un agricoltore di 47 anni, nato a Canicattì, è rimasto gravemente ferito durante una manovra con il mezzo. Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco con l’autogrù che si sono occupati del recupero del trattore. L’uomo è stato soccorso e trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp