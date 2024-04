L’insegnante Carmelo Vella, 43 anni, di Canicattì, è deceduto questa mattina all’ospedale “Civico” di Palermo dove era stato trasferito in gravissime condizioni in seguito all’incidente stradale avvenuto venerdì scorso lungo la statale 115 poco prima dei semafori di Porto Empedocle. Nelle scorse ore i medici avevano dichiarato la morte encefalica e trascorse sei ore con il consenso dei familiari lo hanno portato in sala operatoria per l’espianto degli organi.

Il 43enne, insegnante e architetto, sposato e padre di una bambina, era alla guida della Renault Clio che ha impattato contro un camion prima e poi contro una Renault Twingo guidata da una 57enne di Aragona rimasta lievemente ferita. Vella dopo un primo ricovero all’ospedale “San Giovanni di Dio” era stato portato a Palermo dove i medici del “Civico” lo hanno sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico.

Dopo l’operazione, è stato spostato in Rianimazione dove con il passare delle ore il suo quadro clinico era precipitato ulteriormente. Ieri, la drammatica diagnosi di morte cerebrale e poi quella di morte clinica.