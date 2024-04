Continua la mobilitazione della Cgil e della Uil a sostegno della piattaforma rivendicativa per il cambiamento della politica del Governo nazionale. “Basta tagli alla Sanità, necessitano politiche per zero morti sul lavoro, rinnovo dei contratti, lotta alla povertà e una seria politica fiscale che faccia pagare tutti per pagare di meno – scrivono i segretari generali agrigentini Alfonso Buscemi e Gero Acquisto – . Lavoratori dipendenti e pensionati pagano oltre il 90% del gettito Irpef, oltre 90 miliardi evasione. Basta sanatorie, condoni, concordati, non tassare gli extraprofitti, favorire le rendite finanziare e immobiliari, il lavoro autonomo benestante e le grandi ricchezze mette a rischio la tenuta dello stato sociale. È necessario ridurre la tassazione sul lavoro dipendente e i pensionati, tassare le rendite e contrastare l’evasione; promuovere un fisco progressivo abolendo la flat tax, estendendo la base imponibile dell’Irpef a tutti i redditi; indicizzare all’inflazione reale le detrazioni da lavoro e da pensione e detassare gli aumenti contrattuali. Occorre insomma andare a prendere le risorse dove sono per finanziare sanità e istruzione, non autosufficienza, diritti sociali e investimenti pubblici.” L’appuntamento è per il prossimo 11 aprile dalle 10.30 alle 12.30 a Porta di Ponte dove verrà distribuito un volantino informativo sulle ragioni dello sciopero.