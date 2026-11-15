Domenico Sciacchitano avrebbe festeggiato domani il compleanno. Inutili i tentativi di rianimazione e l’intervento dell’elisoccorso. La partita è stata sospesa sullo 0-0.

CAMMARATA – Una giornata di sport si è trasformata in tragedia allo stadio “Salaci” di Cammarata, nell’Agrigentino. Domenico Sciacchitano, tifoso del Kamarat, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre assisteva alla partita contro l’Akragas, valida per la decima giornata del campionato di Eccellenza.

L’uomo, che domani avrebbe festeggiato il compleanno, è stato colpito da un arresto cardiaco poco dopo l’inizio del secondo tempo. Immediato l’intervento dei sanitari presenti nell’impianto sportivo, che hanno avviato le manovre di rianimazione e richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’elicottero è atterrato direttamente sul terreno di gioco, rendendo necessaria la sospensione dell’incontro, già interrotto in precedenza per consentire i primi soccorsi.

Nonostante circa quaranta minuti di tentativi di rianimazione, per Domenico Sciacchitano non c’è stato nulla da fare.

La tragedia ha suscitato profonda commozione tra i presenti. I due capitani, Alfonso Cipolla dell’Akragas e Bernardo Baio del Kamarat, avevano rappresentato all’arbitro l’opportunità di sospendere la partita, considerata la gravità della situazione.

Le due società sportive hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del tifoso.

La gara, sospesa sul risultato di 0-0 a sette minuti dal termine, resta in attesa delle decisioni degli organi sportivi competenti sull’eventuale prosecuzione.

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