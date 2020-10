Tragedia alla Scala dei Turchi, uomo muore annegato

Tragedia alla Scala dei Turchi di Realmonte. Un turista 51enne del Veneto, è morto annegato. E’ successo nel pomeriggio. L’uomo, e un amico, si sono tuffati, e subito si sono trovati in difficoltà. Quando sono stati soccorsi e trascinati a riva, per uno dei due, non c’è stato nulla da fare. Vani i tentativi del personale medico del 118 di strapparlo alla morte. Non desta preoccupazioni l’altro bagnante. I militari della Capitaneria di porto, giunti sul posto, hanno avviato gli accertamenti del caso.