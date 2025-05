Colto da un improvviso malore, si è accasciato a terra ed è morto sul colpo. La tragedia si è consumata sabato sera a Casteltermini, durante la sfilata dei cavalli per la Sagra del Tataratà. Vittima un uomo di 45 anni che accompagnava la figlia durante il corteo. I soccorsi sono stati pressoché immediati. Il personale sanitario del 118 le ha tentate tutte per rianimare l’uomo ma non c’è stato nulla da fare. Gli organizzatori, una volta appreso del decesso improvviso del 45enne, in segno di lutto hanno ridimensionato la sfilata.

