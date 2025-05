La direzione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca ha diramato il bollettino medico dell’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 115, in contrada San Giorgio a Sciacca, mentre era al volante della sua Volkswagen T-Roc e stava raggiungendo Canicattì per una celebrazione religiosa. Monsignor Damiano è attualmente ricoverato all’unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale saccense, “a seguito di un evento traumatico di recente insorgenza. All’ingresso – si legge nel report dell’ospedale – il paziente si presentava vigile, orientato, emodinamicamente stabile, con parametri vitali nella norma. Gli esami diagnostici per immagini (radiografie e Tac) hanno evidenziato lesioni muscolo-scheletriche per le quali è stato avviato un protocollo terapeutico, in attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici”.

Il bollettino prosegue: “Le condizioni cliniche attuali si mantengono stabili; il paziente è sottoposto a monitoraggio clinico costante e proseguirà l’iter con ulteriori accertamenti specialistici per definire il piano terapeutico più idoneo”. L’ospedale, infine, ha fatto sapere che seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione del quadro clinico del paziente. “La Chiesa agrigentina affida l’arcivescovo Alessandro Damiano e le altre persone coinvolte nell’incidente, in particolare il minore, le cui condizioni sembrano destare preoccupazione, alla preghiera di tutti. Con l’auto del personale sanitario, il Buon Dio stenda la mano guaritrice che solleva nelle avversità”, si legge in una nota diffusa dalla diocesi.

