Addio ad Alberto Re: Tragedia e Commiato

Questa mattina si è spento in ospedale, nel reparto di rianimazione, Alberto Re dopo un’agonia durata circa 24 ore. Giunto in condizioni critiche, il suo stato era già compromesso dal punto di vista clinico al momento dell’arrivo in ospedale.

Alle 9 ieri mattina, Re aveva contattato Roberto Oddo dicendo “Mi sto suicidando”, interrompendo bruscamente la telefonata. Purtroppo, poco dopo, ha compiuto il gesto irreversibile. Il suo amico ha prontamente allertato le autorità, ma nonostante il rapido intervento, la tragedia è stata inevitabile. Re ha lasciato una lettera, esprimendo gratitudine agli abitanti di Agrigento ma anche amarezza per il grave sciacallaggio mediatico subito sui social e su alcuni giornali.

Dopo essersi sparato un colpo di pistola alla testa, Re è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche al reparto di rianimazione del San Giovanni di Dio. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni sono state considerate disperate.

Sul posto è arrivato il magistrato di turno che ha messo sotto sequestro la lettera e aperto un’inchiesta. La Procura di Agrigento ha aperto una inchiesta a cui è stata delegata la Squadra Mobile della Questura. Gli agenti della polizia della squadra mobile di Agrigento hanno sentito parenti e amici al fine di ricostruire i fatti e comprendere la natura del gesto.

Re, 78 anni, si è dedicato con passione all’organizzazione dell’evento ‘Il Paladino d’oro’ ad Agrigento, trasferendolo dalla sua sede originaria a Palermo, dove era stato ospitato per 42 anni. Era noto per aver organizzato eventi di rilievo, come i Campionati Mondiali Off-Shore e di Beach Volley.

Tra gli amici presenti sul luogo della tragedia in via Empedocle c’erano il sindaco Francesco Miccichè, l’assessore Carmelo Cantone e l’amico Roberto Oddo, organizzatore della 43ª edizione del Paladino d’oro Sportfilmfestival, attualmente in corso al Teatro Pirandello.

Re era stato coinvolto in alcune polemiche riguardanti il costo dell’iniziativa, a carico del Comune e della Regione, e la scarsa affluenza di pubblico agli eventi in programma. Tuttavia, la manifestazione continuerà in memoria di Re, poiché si attendono ospiti illustri in città. Venerdì 24 e Sabato 25 novembre, sono confermate le serate finali del Festival del Cinema “Paladino d’oro” dalle ore 20.30 ospitate nella sala Pippo Flora del Teatro Pirandello. Venerdì la serata sarà dedicata alle nomination dei film e Sabato avrà luogo la cerimonia di premiazione. Per la premiazione attese importanti figure dello sport e del cinema, come Giovanni Malagò, Maurizio Casasco e altri.

In questo momento doloroso, riflettiamo sul peso delle parole e sulla loro straordinaria potenza. Troppo spesso trascuriamo l’effetto devastante che possono avere le parole: possono essere come macigni sulle spalle di chi le riceve. I social media, pur offrendo una piattaforma per la libera espressione, hanno anche dato voce a individui privi di moralità, indifferenti al rispetto per la dignità altrui. È cruciale ricordare che le nostre parole, specialmente online, possono causare impatti profondi e reali sulle vite degli altri. Dobbiamo essere consapevoli del potere che esse detengono e scegliere sempre di comunicare con gentilezza, rispetto e compassione, preservando così la dignità di ogni individuo.

A tutta la famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e vicinanza in questo momento difficile.