E’ stata convocata per il prossimo 21 dicembre la prima assemblea dei sottoscrittori della “Aeroporto Agrigento Valle dei Templi”. L’appuntamento è in programma alle 10 al Dioscuri di San Leone. Quattro i punti all’ordine del giorno: costituzione aeroporto Agrigento Valle dei Templi Spa con contestuale approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto; nomina consiglio di amministrazione; nomina collegio sindacale; varie ed eventuali. “L’assemblea- si legge nella convocazione- sarà validatamente costituita con la presenza di almeno il 50% + 1 dei sottoscrittori. Nel caso il numero legale non venisse raggiunto, l’assemblea è convocata, senza ulteriori avvisi, per il giorno successivo alle 10”. La società avrà lo scopo di governare il processo di creazione dell’aeroporto provinciale. Entro il 3 dicembre prossimo, I sottoscrittori delle azioni sono “chiamati” a versare, il 25% del valore delle azioni sottoscritte, per il perfezionamento dell’iter costitutivo della costituenda Società per Azioni Aeroporto Valle dei Templi di Agrigento.