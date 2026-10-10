Una terribile tragedia ha spezzato la vita di un giovane di Licata, rimasto vittima di un incidente mortale nella notte tra venerdì e sabato a Trieste. A perdere la vita è stato un trentaquattrenne, rimasto coinvolto in un impatto stradale mentre si trovava a bordo della sua moto. Il sinistro si è verificato in via Leon Battista Alberti, all’interno del popoloso quartiere di San Giacomo.

Secondo le primissime ricostruzioni, il giovane viaggiava in sella al proprio mezzo a due ruote quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato violentemente contro un autobus che si trovava fermo lungo la carreggiata. L’impatto è stato devastante. Alcuni passanti hanno lanciato immediatamente l’allarme.

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’automedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile: il trentaquattrenne sarebbe morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati nello schianto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito e avviare le indagini necessarie a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

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