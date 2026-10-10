Acqua, viabilità e rilancio del boschetto: sono le priorità su cui il consigliere comunale Pasquale Spataro chiama in causa il sindaco, chiedendo interventi concreti per Maddalusa. Al centro della sua presa di posizione, la necessità di passare dagli annunci ai fatti e dare risposte alle criticità che interessano il quartiere. «Il sindaco parla di valorizzare luoghi come Maddalusa, ma vorremmo capire cosa intenda fare concretamente», afferma Spataro.

La prima questione riguarda l’acqua. Secondo il consigliere, il quartiere è alle prese con una carenza idrica che si trascina da mesi. «Un problema – dice Spataro – che non può essere messo in secondo piano quando si parla di rilancio del territorio. C’è poi la strada di Maddalusa, per la cui sistemazione il precedente Consiglio comunale ha approvato un atto di indirizzo. Un intervento importante anche per la funzione della strada come via di fuga».

«Il Comune intende intervenire davvero? È arrivato il momento di dare seguito a quell’impegno», incalza Spataro. Il consigliere punta anche sul boschetto, proponendo di rafforzare la collaborazione con il Corpo forestale per recuperare e valorizzare l’area. Un altro problema è quello dei rifiuti abbandonati. Spataro condivide la necessità di contrastare i comportamenti incivili, ma invita il sindaco a non fermarsi alle denunce.

«È giusto combattere l’abbandono dei rifiuti, ma non basta accusare gli altri. Chi amministra deve trovare soluzioni e ottenere risultati», afferma. Infine, il consigliere torna sulla necessità di dare concretezza ai progetti annunciati, individuando le strade giuste per realizzarli.

«Se le idee sono valide, bisogna capire come metterle in pratica. Da parte nostra ci sarà disponibilità a collaborare, purché si arrivi a interventi reali», conclude Spataro. La richiesta di Spataro è chiara: meno annunci e più interventi. A Maddalusa servono acqua, una strada sicura e un progetto concreto per il boschetto. «La valorizzazione del quartiere – conclude la nota – non può restare una promessa: il sindaco dimostri con i fatti che alle parole seguono le risposte attese dai cittadini».

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