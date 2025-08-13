Sono numerosi i morti di un naufragio avvenuto a largo di Lampedusa. Al momento sono infatti stati recuperati 27 cadaveri, dopo che un barcone carico di migranti si è ribaltato. Secondo le prime informazioni, sarebbero oltre 70 i superstiti. Le operazioni di recupero sono però ancora in corso. I cadaveri, imbarcati su alcune motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, sono stati sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa. Le salme una volta trasferite alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana verranno sottoposte ad ispezione cadaverica.

