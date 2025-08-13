San Leone si accende: il 14 agosto festa tra musica e spettacolo in piazza Luigi Giglia

San Leone si prepara a vivere una delle notti più attese dell’estate. Mercoledì 14 agosto, piazza Luigi Giglia si trasformerà in una grande arena a cielo aperto, pronta ad accogliere musica dal vivo, dj set e tanto divertimento, dalle 22 fino alle 2 di notte.

Protagonista della serata sarà Loredana Errore, voce tra le più amate del panorama italiano e recente finalista del programma di Rai Uno Ora o mai più. Con lei, sul palco, si alterneranno Angela Barone, Patrizia Alaimo, Pietro Rizzo, Francesco e Giordana, regalando al pubblico un mix di sonorità e generi.

La festa continuerà con il ritmo dei dj Andrea Cassaro, Marco Puma e Roberto Giglio, pronti a far ballare piazza e lungomare. La conduzione sarà affidata a Valentina Alaimo e Salvin Benenati, che accompagneranno il pubblico lungo una maratona musicale sotto le stelle.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Agrigento, promette di trasformare il cuore della frazione balneare in un concentrato di energia, spettacolo e condivisione, per salutare insieme la vigilia di Ferragosto.

