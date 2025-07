Atteso un traffico in forte aumento, nel terzo fine settimana di luglio, in quasi tutta la rete stradale e autostradale siciliana gestita da Anas soprattutto verso le località di mare. L’ondata di partenze rappresenta una sorta di prova generale per l’esodo estivo vero e proprio, che prenderà il via dal prossimo weekend. Il bollino rosso è previsto già dal pomeriggio e dalla serata di oggi, venerdì 18 luglio, e anche domani mattina, sabato 19, così come nel pomeriggio di domenica 20, per i primi rientri.

In Sicilia, si prevede un incremento degli spostamenti lungo le principali direttrici verso le località balneari, in particolare sulla A19 Palermo-Catania, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo e lungo la Statale 115 Sud Occidentale Sicula. Particolare attenzione anche alla Statale 121 Palermo-Agrigento e alla Statale 113 Settentrionale Sicula, tra Palermo e Messina.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp