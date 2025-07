Sono ritenuti responsabili di una serie di furti ai danni di esercizi commerciali a Porto Empedocle e Realmonte. I carabinieri della Stazione di Porto Empedocle hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento due 44enni, entrambi residenti a Palma di Montechiaro. L’attività investigativa, avviata nei mesi scorsi e condotta anche mediante l’analisi delle immagini di videosorveglianza, ha consentito dapprima di risalire all’autovettura utilizzata per commettere i furti, e successivamente di identificare i presunti autori, i quali, nelle ore notturne, si introducevano all’interno di piccoli negozi per asportare merce e denaro contante.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, effettuate con il supporto dei militari della Stazione di Palma di Montechiaro, sono stati rinvenuti numerosi oggetti in ceramica e un binocolo, risultati provento di almeno tre episodi commessi tra maggio e giugno. La refurtiva è stata sottoposta a sequestro e sarà restituita ai legittimi proprietari al termine degli accertamenti. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, prosegue per verificare eventuali collegamenti degli indagati con altri furti perpetrati lungo il litorale agrigentino.

L’operato dell’Arma rappresenta un importante segnale nel contrasto ai reati predatori, che ledono il tessuto economico locale e compromettono la percezione di sicurezza dei cittadini.

