Traffico di droga, chieste sei condanne

Il pubblico ministero Luisa Bettiol, ha chiesto la condanna di tutti gli imputati del processo, che scaturisce dall’inchiesta “Up and down” (su e giù), che la notte della vigilia di Natale del 2016, ha disarticolato una vera e propria organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti che venivano acquistate direttamente dal Belgio, e poi fatte arrivare a Favara passando per Palermo.

Chiesti 24 anni di reclusione per Carmelo Fallea, 46 anni, di Favara; 22 anni per Calogero Presti, 48 anni, di Favara; 14 anni per Carmelo Vaccaro, 43 anni, di Favara; 12 anni e 6 mesi per Rania El Moussaid, 36 anni, originaria del Marocco e residente ad Agrigento; 11 anni e 6 mesi per Gaspare Indelicato, 38 anni, di Favara; e 3 anni per Stefano Sacco, 57 anni, di Porto Empedocle.

Le accuse a vario titolo per gli imputati sono di associazione a delinquere, finalizzata al traffico internazionale di droga e, in alcuni episodi, di cessione di sostanze stupefacenti o spaccio. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, hanno fissato due udienze per le arringhe dei difensori, il 4 e il 21 ottobre prossimo.