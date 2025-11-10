I pubblici ministeri della Dda di Palermo, Claudio Camilleri e Luisa Bettiol, hanno chiesto il rinvio a giudizio a carico di 18 persone. Quattro sono di Agrigento. Si tratta del presunto boss della famiglia mafiosa di Villaseta, Pietro Capraro, 40 anni; Guido Vasile, 66 anni; Giuseppe Greco, 58 anni, e Emanuele Greco, 26 anni. L’accusa è quella di avere trasportato cocaina sull’asse Agrigento e Palermo. Tutti gli altri indagati sono palermitani.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 14 gennaio davanti al giudice del tribunale di Palermo, Filippo Serio. L’inchiesta è partita nel 2022 ed è durata poco meno di un anno. Sarebbero stati accertati almeno otto episodi di trasporto e cessione di droga, quasi sempre cocaina. Alcune partite di stupefacenti sarebbero state smistate a Lampedusa e Catania.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp