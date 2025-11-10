Il 2025 è stato un anno straordinario per South Kensington, l’imbarcazione sostenuta da EgoGreen, che più di tutte ha lasciato il segno nella vela italiana!

Una stagione ricca di successi — dai titoli italiani offshore e inshore fino alla conquista della classifica overall di Armatore dell’Anno 2025 — ha consacrato South Kensington – Scuola nautica Franco Licata D’Andrea come una delle realtà più brillanti del panorama velico nazionale.

Siamo orgogliosi che EgoGreen abbia potuto accompagnare questa avventura, condividendo valori comuni di sostenibilità, energia pulita e rispetto per l’ambiente.

Come noi trasformiamo gli elementi naturali in energia, così South Kensington li conosce e li domina, ottenendo performance eccezionali in mare.

Il nostro sodalizio dimostra che il futuro — nello sport come nell’energia — si costruisce con innovazione e consapevolezza ambientale.

E ora lo sguardo è già rivolto al 2026, con l’entusiasmo di una nuova sfida: il Campionato Mondiale in Campania, dove South Kensington porterà ancora più in alto i colori italiani e l’energia pulita di EgoGreen.

