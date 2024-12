Guasteddra, Muffuletta o Focaccia? Casa Diodoros, il 7 e 8 dicembre, celebrerà la tradizione gastronomica siciliana legata al giorno dell’Immacolata. Oltre al menù classico, sarà infatti possibile degustare tre prodotti che raccontano il territorio e la storia dell’agrigentino.

Tre preparazioni antiche, spesso confuse tra loro e usate come sinonimi, ma che in realtà hanno una loro storia e rappresentano un mix straordinario di tradizioni, legate a periodi specifici dell’anno, festività religiose o pratiche di conservazione alimentare tramandate nei secoli. La guastedda, ad esempio, è spesso associata a versioni farcite o aromatizzate, mentre le muffulette richiamano il pane condito, preparato soprattutto per la Festa di San Martino. Le focacce, invece, spaziano in numerose varianti regionali, mostrando un adattamento unico ai prodotti del territorio.

A Casa Diodoros potrete partecipare a un viaggio nel passato che rende omaggio alle nobili radici di questi pani antichi, non solo per la loro funzione alimentare, ma anche per il loro valore simbolico e culturale. Un’occasione speciale nel pieno rispetto del progetto voluto dal Parco Archeologico per il recupero e la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

