Il 61° Convegno Pirandelliano si è concluso con una nota di grande orgoglio per l’ITET Leonardo Sciascia di Agrigento, che ha visto alcuni dei suoi studenti protagonisti sul palco del Teatro Politeama. L’evento, che ha riunito partecipanti da tutta Italia, si è svolto in un’atmosfera di grande passione per la cultura e per l’arte. In questa cornice, i ragazzi dell’istituto agrigentino sono stati premiati con una menzione d’onore per la tesina dal titolo “Il Signore della nave, un trampolino verso la regia”, un lavoro che ha esplorato il passaggio dalla scrittura narrativa di Pirandello a quella teatrale.

La giuria ha riconosciuto il valore del progetto, che ha visto coinvolti gli studenti in un percorso di approfondimento teorico e pratico, sotto la guida della professoressa Sciortino. “I ragazzi hanno avuto il coraggio di esplorare piccole gocce di tecnica teatrale”, ha dichiarato la docente durante la cerimonia di premiazione, sottolineando l’importanza di nutrire la passione per la cultura e l’arte fin dalla giovane età.

Il Convegno ha inoltre visto l’intervento di Lauretta, che ha parlato del futuro del Convegno Pirandelliano, annunciando un possibile ritorno dell’evento nella città natale di Pirandello, Agrigento. Un segnale di grande speranza per la valorizzazione del territorio e della cultura locale, che potrebbe presto ospitare nuovamente questo prestigioso appuntamento dedicato al grande drammaturgo siciliano.

L’ITET Leonardo Sciascia di Agrigento continua così a confermare la sua vocazione per l’eccellenza culturale e educativa, orgogliosa del riconoscimento ottenuto dai suoi studenti. Questo successo, che chiude la 61esima edizione del Convegno Pirandelliano, è solo l’ennesima dimostrazione dell’impegno dell’istituto nel promuovere la cultura e il teatro, in perfetta sintonia con la tradizione e l’eredità culturale che Pirandello ha lasciato alla sua terra d’origine.

L’evento ha visto anche la partecipazione di oltre trenta alunni provenienti da tutta Italia, che hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica, sia a livello teorico che pratico, entrando in contatto con le tradizioni teatrali siciliane e con l’opera di Pirandello.

