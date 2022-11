Tradizione e innovazione, ecco il nuovo Agorà

Una tradizione lunga trent’anni che si rinnova mantenendo comunque le caratteristiche che da sempre caratterizzano l’Agorà. E’ stato inaugurato il nuovo locale dello storico “bar” al villaggio Mosè di Agrigento. L’Architetto Fabrizio Miccichè, ormai una garanzia perché è diventato il progettista di tanti nuovi locali ad Agrigento e non solo, ha pensato a due parole “tradizione e innovazione” per la nuova sede dell’Agorà. L’attività si è trasferita di circa 200 metri rispetto alla vecchia sede. Un progetto che tiene conto della storia dell’attività commerciale, una tradizione da rispettare, ma che guarda all’innovazione , al futuro: più moderno e al passa con i templi. Una grande struttura che è stata acquistata dalla famiglia Balli che ha deciso di investire ancora una volta in un locale più ampio e con maggiori confort.