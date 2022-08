Tradizione e gusto, nasce Granofino Experience.

L’enogastronomia e la ristorazione siciliana sempre più alla riscoperta dei sapori di un tempo e della tradizione che portava il cibo in tavola proveniente da prodotti realizzati a km 0. Uno dei ristoranti che più ha voluto mantenere salde le proprie origini è Granofino, al villaggio Mosè, già finalista di Agrigento Cooking Show con un piatto ti cavatelli al sugo di carne di maiale che realizzava la nonna del proprietario Mario Ciulla, e vincitore del Premio Miglior Pizzeria a km 0 di tutta la Sicilia proprio qualche settimana fa. Nasce così Granofino Experience, un evento che si svolgerà la mattina dell’11 agosto dalle 10 alle 13 dove i partecipanti possono produrre una salsa di pomodoro come si faceva una volta. L’iscrizione è gratuita ed i partecipanti riceveranno un grembiule ed in omaggio la bottiglia personalizzata di salsa al pomodoro prodotta. A fine produzione, dalle 10 alle 13, verrà realizzata una mega spaghettata al locale per stare tutti insieme e provare in modo diretto la salsa. Chiunque partecipi avrà anche una cena in omaggio con pizza, un modo di promuovere la propria attività in modo diverso, innovativo, regalando un’esperienza emotiva e tradizionale. Per info e prenotazioni basta scrivere alle pagine social di Granofino.