Agrigento – Un’opportunità volta a trasformare il futuro professionale di chi è attualmente disoccupato, Euroform apre le sue porte ai cittadini di Agrigento e dintorni. Questa occasione, che offre corsi gratuiti per Aspiranti Collaboratori di Cucina, rappresenta un’opportunità unica per coloro che desiderano avvicinarsi al mondo culinario e aprire nuove porte nel mercato del lavoro.

Situata nella suggestiva cornice di Piazzale F.lli Rosselli n. 1 ad Agrigento, la sede Euroform si presenta come il luogo ideale per acquisire competenze specializzate e intraprendere una nuova avventura professionale. L’istituto offre corsi dedicati a diverse aree, dal settore informatico a quello artistico, ma è il corso di Collaboratore di Cucina a catturare l’attenzione degli appassionati di gastronomia.

Il video della scuola

Ultimi Giorni per Iscriversi:

Il termine ultimo per iscriversi a questi corsi scade entro il mese di gennaio 2024. Questa data segna la chiusura di una finestra di opportunità per tutti coloro che desiderano investire nel proprio futuro professionale attraverso un percorso formativo di qualità.

Requisiti e Corsi Disponibili

Aperti a persone con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, i corsi Euroform richiedono la presentazione di un certificato di disoccupazione presso la sede. I corsi disponibili, tra cui l’ambito corso di Collaboratore di Cucina, accolgono aspiranti chef e appassionati di gastronomia.

Per partecipare a questi corsi gratuiti, è necessario possedere la licenza media/qualifica professionale per i corsi biennali nel settore del benessere e un diploma per il corso ASACOM. I percettori di NASPI e DIS COLL rientrano anch’essi nei requisiti di ammissione.

Indennità e Benefici Esclusivi

Oltre alla formazione di alto livello, i partecipanti ai corsi riceveranno un’indennità di 5€ al giorno durante il periodo di formazione. Questa iniziativa non solo offre la possibilità di acquisire una qualifica professionale ma fornisce anche un sostegno finanziario ai partecipanti.

Procedura di Iscrizione e Finanziamento

La procedura di iscrizione richiede l’invio di documenti come Curriculum Vitae, Carta d’Identità, Codice Fiscale, Titolo di Studio, DID ONLINE e il Patto di Servizio. È un passo fondamentale per accedere a questa opportunità di crescita personale e professionale.

I corsi, inseriti nel programma FSE – Sicilia 2021/2027, sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo, rendendo questa formazione accessibile a tutti senza alcun costo.

Contatta Euroform per Informazioni

Per ulteriori dettagli sull’iscrizione e sui corsi disponibili, non esitare a contattare il numero 0922 822166 o visita il sito ufficiale di Euroform. Il tuo futuro inizia qui, tra i fornelli della formazione Euroform.