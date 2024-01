Il 2024 inizia in grande stile per la Fondazione Teatro Pirandello. E’ sold out l’appuntamento dei prossimi mercoledì 17 alle 21 e giovedì 18 gennaio alle 17,30: al Teatro Pirandello di Agrigento in scena “Edoardo Leo in Ti Racconto una Storia” – letture semiserie e tragicomiche.

“Ti racconto una storia” è un reading-spettacolo che porta in scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

“Dopo aver dato il giusto spazio al teatro impegnato – dice Alessandro Patti, Presidente della Fondazione Pirandello – il nostro cartellone inaugura adesso la fase dedicata al teatro più leggero, che non disdegni però delle serie riflessioni.

Domani e dopodomani avremo l’immenso piacere di ospitare Edoardo Leo, con una pièce che viene accolta dal nostro pubblico con un eloquente sold out al botteghino.

Grande attesa ed enorme fermento registriamo altresì per i prossimi due appuntamenti, che vedranno Carlo Buccirosso col suo ‘Vedovo Allegro’ e Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi ne ‘Il padre della sposa’ calcare le scene del prestigioso Teatro Pirandello”.