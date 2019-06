“Toy Story 4”, data di uscita, trailer, sinopsi e tutto quello che necessita sapere

Ventiquattro anni fa usciva nei cinema “Toy Story”, una vera e propria scommessa della Pixar già in fusione con la Disney, perché si trattava di una storia che usciva dagli standard normali delle produzioni dirette per il pubblico più giovane. Eppure il successo fu anche maggiore di quello atteso, così dopo il primo “Toy Story”, uscirono “Toy Story 2” e “Toy Story 3”. Tutti e tre i film ebbero un grandissimo successo perché non solo i più piccoli rimanevano incantati da tutti i graziosi personaggi, ma anche gli adulti e gli adolescenti rimasero affascinati da una pellicola così perfettamente pensata dove ogni scenario e ogni personaggio avevano ciascuno una propria storia, resa preziosa dalla morale nascosta che rimandava ai valori fondamentali della vita: l’amicizia, l’amore e la famiglia, ma anche la solidarietà e il rispetto verso coloro che sono “diversi”.

Tuttavia, il successo di “Toy Story” non fu dovuto solo al contenuto, ma anche alla forma e cioè al disegno dei personaggi che mostravano un’eccellente competenza tecnica nella rappresentazione grafica e nei movimenti dei variopinti protagonisti. Infine, i dialoghi erano pensati in maniera tale da suscitare nel pubblico delle emozioni così profonde da permettergli di entrare in empatia con i personaggi e di condividerne le emozioni.

Tutti questi elementi, secondo le prime impressioni della critica cinematografica, sono presenti nel quarto episodio di “Toy Story” che arriverà nelle sale italiane mercoledì 26 giugno e che promette sin da ora di lasciare il pubblico con il fiato sospeso.

“Toy Story 4”, diretto dal regista debuttante Josh Cooley, è centrato sulla relazione amorosa tra il cowboy Woody e la pastorella Bo Peep. Woody (che nella versione americana ha la voce di Tom Hanks, mentre in quella italiana era doppiato dal compianto Fabrizio Frizzi) ha sempre saputo qual è il suo posto nel mondo e che la sua priorità è quella di prendersi cura della sua padroncina, Bonnie. Così quando Bonnie trova un nuovo giocattolo, Forky, e questo afferma di essere “spazzatura” e non un giocattolo, Woody si assume la responsabilità di dimostrargli perché dovrebbe accettare di essere un giocattolo.

Bonnie e la sua famiglia fanno un’escursione con il camper, ma Woody, per seguire Forky, scaraventato fuori dal mezzo, finisce per prendere un percorso che lo porta a rincontrare Bo Peep, l’amica persa da molto tempo. Dopo aver trascorso un anno da sola, lo spirito avventuriero di Bo e la sua vita nella strada smentiscono il suo delicato aspetto di bambola di porcellana. Woody e Bo si rendono conto che le loro vite come giocattoli sono molto diverse, ma ciò che è certo è che questa sarà la minore delle preoccupazioni.

