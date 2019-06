Toy Story 4, 24anni di storia con il giusto finale

Film promosso a prezzo pieno

Sono passati 24anni dal primo Toy Story. Era il 1995 quando debuttava al cinema il primo cartone animato completamente in computer grafica, film che ha conquistato generazioni di spettatori e critici. Per l’atteso sequel, Toy Story 4, in sala al cinema ad Agrigento c’erano anche loro. I bambini cresciuti insieme al cowboy che ha saputo essere un amico fidato. Anche questa volta la Pixar riesce a portare sugli schermi una storia appassionante.

Gli storici personaggi si uniscono ai nuovi in un mix armonico e pieno di freschezza.

Nel film ad Agrigento in programmazione al Multisala Ciak, si ride e ci si diverte, ma come sempre Toy Story promuove valori come lealtà, amicizia, aiuto reciproco, coraggio, accettazione della diversità e dei cambiamenti, trovare il buono anche in chi all’apparenza sembra cattivo. Sono i tanti valori positivi che emergono da Toy Story 4.

Ovviamente i giocattoli sono niente se non vai di fantasia. Così nasce Forky, creato da una forchetta multiuso in plastica. Forky piace ai bambini, Bonnie lo ama, e di conseguenza anche Woody si prodiga perché venga accettato dagli altri giocattoli. Un Woody che è più baby-sitter che giocattolo. Un cowboy, ormai talmente maturo che che ha come dovere morale quello di proteggere gli altri. Una storia che mette insieme tante sfaccettature. Diversi i temi, famiglia, crescita, amore, speranze, destini e tanto altro ancora. L’impressione è però che Woody sia vicino al capolinea. Un eroe che ha dato veramente tutto, impossibile chiedere di più a colui che ha riportato la voglia di giocare e sognare in un’epoca i cowboy erano totalmente démodé. Se in molti hanno ripreso a sognare ed amare giocattoli così romantici è grazie soprattutto alla Pixar. Che Toy Story possa tornare con un numero 5 poco importa, quel conta è che Woody è destinato a rimanere nel cuore dei suoi fan all’infinito ed oltre.

Toy Story 4 è in programmazione ad Agrigento al Cinema Multisala Ciak.

