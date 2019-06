Firetto: “Subito un commissario per i cantieri delle SS 640 e 189”

Agrigento- “Subito un commissario per portare a termine i cantieri della Agrigento-Palermo e della Agrigento-Caltanissetta – dichiara il sindaco di Agrigento Lillo Firetto precisando che: “Manca il 20-30 % di attività per ultimare le opere e tuttavia Agrigento e i comuni di un’intera porzione di Sicilia continuano a subire l’isolamento dalle principali direttrici e dalle città metropolitane. Se è vero che col fondo salva-imprese all’interno del Dl Crescita si ridona speranza a 120 imprese e ai 2.500 lavoratori, è anche vero che occorre la definizione dei decreti attuativi e che il fondo deve essere rimpinguato fino al totale recupero dei crediti. Il decreto sblocca-cantieri ha mantenuto una situazione d’incertezza. Al fine di superare questa situazione di impasse, che l’aspetto normativo ancora non ha chiarito, chiedo a gran voce assieme ai sindaci dei territori interessati la nomina di un commissario ad acta da parte del Governo nazionale, munito delle relative coperture finanziarie, al fine di sbloccare definitivamente i cantieri e avviare con immediatezza i lavori per portarli a conclusione nel più breve tempo. Potremo così finalmente archiviare le immagini mortificanti dei selfie e delle passerelle in cantiere, – conclude il sindaco Lillo Firetto – che aggiungono aspetti tragicomici all’intera paradossale vicenda”.