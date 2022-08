Tour ad Agrigento del ministro al turismo Garavaglia

Visita serale alla Valle dei Templi e poi nel centro storico. Il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, dopo aver visitato Eraclea Minoa e le sue spiagge, si è dedicato alla città di Agrigento atteso. “E’ una meraviglia. Conosciamo già il sito archeologico e ha mille potenzialità per migliore ancora di più, ma sta a noi proporre una migliore offerta per far si che i turisti rimangano più a lungo”, ha detto il ministro, riferendosi alla valle, accompagnato da Roberto Sciarratta , direttore del parco archeologico, dal Sindaco di Agrigento Franco Micciché, dagli assessori Picarella e Ciulla, e dall’amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa. Tour , poi, nel centro storico con la visita a Palazzo dei Giganti, il Teatro Pirandello, il Palazzo Arcivescovile e il Mudia, qui il ministro ha partecipato ad un convegno dedicato alla mobilità sostenibile. “Questa mattina ho avuto il piacere di ricevere la visita del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia- commenta il sindaco, Micciché-. È stata una mattinata intensa: dopo avergli fatto visitare il Teatro Pirandello, abbiamo partecipato ad un importante convegno sul Turismo Sostenibile.

Il convegno, svoltosi nei locali del MUDIA, è stato molto partecipato e si è concluso con un articolato e ricco contributo del Ministro.”