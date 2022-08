Scoppia incendio nell’area boschiva, danni e paura

Paura, abitanti barricati in casa per la forte puzza di bruciato, decine di soccorritori impegnati e danni al verde. Tutta colpa della mano criminale di qualche piromane, che nel pomeriggio di sabato ha appiccato il fuoco, forse in più punti, all’interno del bosco a valle della via Imera, sottostante il viadotto Garibaldi. Il rogo complice il vento e la presenza di sterpaglia, in pochi minuti si è esteso, avvicinandosi minacciosamente ad alcune abitazioni. Sul posto impegnate nell’opera di spegnimento 3 squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, una del Corpo Forestale, e due canadair.