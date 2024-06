Durante l’evento verranno illustrati anche i vari corsi accademici del Conservatorio di Musica.

Fino al prossimo 17 giugno, nell’Atrio esterno del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera dalle 19, è in programma la prima edizione del “Toscanini Music Festival”, con il patrocinio del Comune di Ribera e del Dipartimento dei Beni Culturali Regione Siciliana.

In programma tanta buona musica al tramonto con gli studenti di tutte le Scuole e i Dipartimenti Classici, Jazz e Pop Rock del Conservatorio. Tutti i concerti ad ingresso libero. Durante l’evento, verranno illustrati anche i vari corsi accademici del Conservatorio di Musica e sarà questa una occasione per conoscere i docenti. La domanda per poter accedere alle Ammissioni ai corsi Accademici 2024-25 scade il 15 Giugno prossimo.

Il docente referente e coordinatore del festival è il maestro Sergio Cali; il direttore di produzione è il professore Simone Piraino mentre la direzione artistica è affidata alla professoressa Mariangela Longo.