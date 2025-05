Il Conservatorio Arturo Toscanini chiude la Stagione Concertistica “Il Conservatorio a Teatro” con un evento che vedrà protagonisti interpreti della scena musicale internazionale

Il 17 maggio alle ore 21.00, presso il Teatro Pirandello di Agrigento ospiterà musicisti di fama mondiale e giovani talenti, in un concerto che esprimerà l’intensa attività artistica e didattica del Toscanini di Ribera.

Sul palco salirà il M° Roberto Cominati, pianista internazionale e vincitore del Concorso Ferruccio Busoni, accompagnato dalla Orchestra Sinfonica del Conservatorio A. Toscanini, diretta dal M° Walter Attanasi. Entrambi sono stati recentemente insigniti del titolo di “Eccellenze Italiane 2024”, tra le 100 storie più rappresentative premiate dal Consiglio dei Ministri e da 11 Ministeri.

Il repertorio scelto attraversa epoche e stili, includendo il Concerto per pianoforte n.3 di Rachmaninov, l’Adagio per archi di Barber, le Danze Slave di Dvořák e le Danze Ungheresi di Brahms. Una selezione che unisce lirismo, virtuosismo e profondità emotiva, pensata per offrire al pubblico un’esperienza musicale di alto livello.

In particolare il Programma prevede:

di Sergej Rachmaninov, Concerto per pianoforte e Orchestra n° 3 in re minore, op. 30; di Samuel Barber, Adagio per archi in Mi minore, op. 11; di Antonin Dvořák, Danze Slave op. 72 n.2 ” Dumka” in mi minore, op. 46 n. 8 “Furiant” in Sol minore

di Johannes Brahms Danze Ungheresi n.1 in Sol minore, n.5 in Sol minore

L’evento conclude anche due Masterclass di Alta Formazione, con Cominati e Attanasi impegnati nell’affiancare studenti e giovani musicisti del Conservatorio. Un’occasione preziosa che unisce formazione e produzione artistica, coerente con la missione del Toscanini.

La Direttrice del Conservatorio Toscanini, Mariangela Longo, ha ricordato, commentando l’iniziativa, come la stagione abbia coinvolto oltre 400 musicisti, 7 Guest Artist, 3 tipologie di orchestre e 15 eventi. Un impegno trasversale che ha abbracciato tutti i generi musicali, dalla lirica al jazz, dal pop rock alla musica da camera.

Il concerto vedrà anche la partecipazione del Liceo Musicale di Agrigento, partner del Conservatorio in un progetto di educazione musicale capillare e strutturata. Fondamentale, inoltre, la collaborazione con enti come la Fondazione Teatro Pirandello e il Teatro L’Idea di Sambuca di Sicilia.

Il Conservatorio sarà tra i protagonisti della Festa della Musica 2025, in programma nella Valle dei Templi.

