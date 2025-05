Il Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento porta in scena “Uno Nessuno Centomila”, capolavoro di Luigi Pirandello, presso il Teatro della Posta Vecchia sabato 10 e domenica 11 maggio.L’adattamento e la regia sono affidati a Francesco Maria Naccari, che interpreta anche il protagonista Vitangelo Moscarda, affiancato da Marcella Lattuca nel doppio ruolo di Dida e Annarosa. L’Impianto scenico è di Donatella Giannettino, aiuto regia Caterina MontalbanoIl gruppo teatrale agrigentino rinnova il suo impegno nella valorizzazione dell’opera pirandelliana, con un allestimento che punta a rendere attuale e accessibile il pensiero dello scrittore agrigentino, premio Nobel. Naccari costruisce una regia che rompe le barriere tra attore e spettatore. Vitangelo si rivolge al pubblico come Pirandello si rivolgeva ai suoi lettori: con la volontà di scuotere, mettere in dubbio, cercare insieme un senso.Interpretate dalla stessa attrice, le due donne evocano la molteplicità delle percezioni e delle identità. La loro presenza scenica amplifica il dramma interiore del protagonista.Attraverso questa messa in scena, lo spettatore è chiamato a riflettere su chi è, su chi appare, e su chi viene visto. Perché, come insegna Pirandello, uno può essere nessuno, o centomila.

