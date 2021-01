Vi proponiamo un altra squisita ricetta realizzata da Di Carlo Antonino di Raffadali , una ricetta al pistacchio gluten free.

Grace Torta al pistacchio gluten free

Ingredienti per 8 persone:

6 uova

200 gr. Farina di pistacchio di Raffadali

150 gr. Di zucchero semolato

50 gr. Farina di mandorle

Un pizzico di vaniglia

30 gr. Di goccie di cioccolato ( a piacimento si può anche non mettere)

10gr. Di lievito bertolini

Procedimento:

per la pasta di pistacchio:

Sbollentate in acqua calda 50 gr. Di pistacchi qualche minuto, privarli della buccia, versate in una ciotola aggiungete un pizzico di sale e un goccio d’acqua , mescolate bene.

Tostate i pistacchi in forno a circa 150° per 10/15 minuti. Passate in mixer o macina caffè con lo zucchero a velo e un può di olio di girasole.

Per il Pan di spagna al pistacchio: Montare a neve gli albumi con un pizzico di sale e metá dello zucchero. Montare a parte i tuorli con il restante zucchero.

Aggiungere ai tuorli montati la pasta di pistacchio ,farina di mandorla, farina di pistacchio, lievito bertolini, vanillina e cioccolato, mescolate delicatamente dall’alto verso il basso.

Infine incorporate gli albumi un po’ alla volta sempre mescolando dolcemente facendo attenzione a non far smontare l’impasto.

Imburrate una tortiera e versate il composto

Infornare a 160* per circa 30 minuti

Si può gustare:

Con una bella spolverata di zucchero a velo. Con crema spalmabile al pistacchio o nocciole. Si può utilizzare come base per semifreddi.

Si può farcire con creme varie. Insomma sbizzarrite le vostre papille gustative e buona degustazione.