Sicilia. Arancio: “ bene risoluzione per sostegno spese sanitarie a guariti Covid”

“Abbiamo votato in commissione Salute all’Ars una risoluzione che “impegna il governo regionale, a realizzazione un programma di presa in carico post-guarigione da Covid-19, allo scopo di sostenere i guariti che dopo aver affrontato La patologia sono costretti a convivere per lungo tempo con conseguenze persistenti e ad affrontare spese sanitarie per gli esami ambulatoriali e diagnostici, per l’acquisto di farmaci e di ulteriori presidi medici necessari. E’ indispensabile lavorare per individuare le complicanze a medio e lungo termine della malattia e programmare l’adeguata risposta del sistema sanitario regionale”. Lo dice Giuseppe Arancio parlamentare regionale del Partito democratico e componente della commissione sanità all’Ars.

“I soggetti guariti dal Covid – aggiunge Arancio – necessitano spesso di controlli soprattutto in ambito respiratorio e cardiocircolatorio e sono, quindi, costretti ad affrontare notevoli e periodiche spese sanitarie, La risoluzione che abbiamo sostenuto in commissione – conclude – impegna il governo a varare le adeguate misure di sostegno attraverso un’opportuna programmazione delle risorse economiche”.