“Torniamo in A2, nei campionati che ci competono”. Qualche settimana prima della sua scomparsa improvvisa e prematura il main sponsor , Totò Moncada, diceva così nell’imprimere la spinta decisiva alla chiusura della trattativa con Lorenzo Ambrosin. Il giocatore in forza a Scafati, cedeva alle lusinghe della famiglia Moncada e decideva di accettare la proposta di scendere di categoria per venire a disputare i playoff promozione con Agrigento. La griglia che si prospettava, vedeva davanti alla Fortitudo due ostacoli di grande impatto, prima la Npc Rieti e poi l’altra Rieti, la corazzata Sebastiani. Così Gabriele decideva di rinforzare il roster per provare a centrare l’obiettivo. Ed ecco papà Salvatore, che da due anni aveva lasciato il testimone al figlio dopo aver deciso di autoretrocedere la squadra al tempo della pandemia, dare lo slancio decisivo per la firma. Una scelta che si è mostrata vincente e qualcosa, probabilmente, era già scritto. Non a caso, Lollo, così lo chiamano alla Fortitudo, in gara cinque segna la tripla del definitivo sorpasso. Mancano meno di due minuti all’ultima sirena, Rieti non segnerà più, mentre Alessandro Grande dalla lunetta con un due su due completerà l’opera. Agrigento porta a casa partita, serie e promozione. Decisivo il fattore campo, la spinta degli oltre 3mila del PalaMonada, per una Fortitudo che ha dovuto giocare le ultime tre partire priva del suo capitano. “Non esistono MVP (giocatore di maggior valore) nella mia visione di pallacanestro. Lorenzo Ambrosin – dice il presidente Gabriele Moncada – per me è tutto quello che si può richiedere ad un giocatore. Ha deciso di lasciare il certo per l’incerto, ha deciso di scendere di categoria, ha deciso i playoff”. Un segno del destino, dunque, per una vittoria che non poteva avere altra dedica se non quella a Salvatore Moncada. Tutti, tifosi, staff e roster, hanno pensato subito a chi ha creato questo “giocattolo” subito dopo l’ultima sirena e significativa l’immagine di Patrizia Mantisi, moglie del compianto Salvatore, che alza il trofeo messo in palio dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Ora i figli, Gabriele in testa, si riprendono la serie A2 e ci sarà da lavorare sodo, perchè la Fortitudo è soprattuto una filosofia. Programmazione, lavoro e oculatezza. “Abbiamo bisogno di tutte le forze sane di questa città per alimentare il progetto – aggiunge Gabriele Moncada – dalla prossima settimana penseremo subito all’iscrizione. Poi decideremo il budget, ma sicuramente faremo il campionato di A2”. Agrigento ha già un roster di tutto rispetto, con l’innesto di due americani , il ds Mayer è sempre stato bravo a pescare giovani talenti oltre oceano, potrà essere competitivo per la serie A2 e si potrebbe ripartire proprio dalle conferme a cominciare da quella di coach Michele Catalani, che tanto bene ha fatto in questi due anni, non a caso premiato come il miglior allenatore della categoria. (DV)