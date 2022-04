La squadra della polizia di Stato ha vinto il torneo “Un calcio per la legalità”, che si è disputato al centro polivalente del Villaggio Peruzzo. Un’iniziativa per ricordare tutti gli uomini delle forze dell’ordine, che hanno perso la vita in servizio, o per cause naturali. Al secondo posto si è classificata la formazione della polizia Penitenziaria, terza la Guardia di finanza, e quarta la squadra degli “Amici della Questura”. Il premio per il miglior marcatore è andato a Francesco Andande, per il miglior portiere a Luciano italiano. A consegnare i primi il questore Rosa Maria Iraci, il prefetto Maria Rita Cocciufa, per il comune di Agrigento Gerlando Piparo, capogruppo Fratello d’Italia al Consiglio Comunale.

Torneo "Un calcio per la legalità": vince la polizia di Stato