Fortitudo senza tregua fa 21. Battuto il Cus Taranto 72 a 61

di Michele Bellavia

Altro giro, altra vittoria. Agrigentonon si ferma più e viaggia verso il record di vittorie consecutiveimponendosi anche su Taranto 72 a 61. Adesso sono ventuno di fila. Per i biancazzurri Nicolas Morici è autore di 14 punti insieme a Costi anche lui con 14 seguito da Chiarastella con 12. Sul versante opposto, i rossoblù ospitisi sono dovuti inchinare allo strapotere della capolista nonostante i 14 punti di Sergio, i 26 del duo Conte-Ponziani e gli 11 del cannoniere Conti. Coach Catalani lancia in quintetto Grande, Morici, Costi, Chiarastella e Peterson; coach Oliverisponde con Erkmaa, Conte, Sergio, Conti e Ponziani. Primo quarto non brillantissimo: Agrigento prova subito ad allungare (15-10) ma gli ospiti impattano e contro sorpassano (16-17). Alla prima sirena, tuttavia, lo sprint finale è dei biancazzurri (17-16). Nel secondo quarto Agrigentocambia passo: Morici e Costi dannol’avvio al primo tentativo di allungo(29-23) che costringe coach Olive al time-out. Ma la reazione degli rossoblù non arriva e Agrigento ne approfitta per chiudere avanti la prima parte di gara (41–30). Il rientro sul parquet non cambia le gerarchie del match. Taranto produce il massimo sforzo nei primi minuti della frazione quando, grazie all’ottima vena realizzativa di Conte (poi uscito per infortunio), ricuce fino al -6 (41-35). Poi, di fatto, si spegne. Agrigento, infatti, non deraglia e mantiene la barra a dritta mettendo il sigillo sul nuovo tentativo di allungo a finequarto (+12) con una tripla di Cuffaro(60–48). Gli ultimi dieci minuti non regalano particolari emozioni: Tarantoprova a rientrare ma Agrigento èsempre lucida e archivia la pratica viaggiando oramai verso il traguardo, chiudendo in scioltezza (72–61). La Fortitudo, adesso, cercherà diriscrivere la storia, con la speranza di eguagliare il record di 22 vittorie di fila di San Severo, già questo giovedì 7 aprile nel recupero del derby (fuori casa) contro Ragusa, mentre domenica prossima, sempre al PalaMoncada, arriva Pozzuoli.

Moncada Energy Group Agrigento 72 – Cus Jonico Basket Taranto 61

M Rinnovabili Agrigento: Traoré, Grande 7, Chiarastella 12, Costi 14, Morici 14, Bellavia, Peterson 6, Lo Biondo 6, Cuffaro 5, Bruno 8, Mayer. All.: Catalani.

CJ Basket Taranto: Sergio 14, Erkmaa, Conti 11, Diomede 10, Gambarota, Klanskis, Ponziani 13, Cianci, Carone, Liace, Conte 13. All.: Olive

Arbitri: Giuseppe Scarfò e Samuele Riggio

Note: parziali: 17–16, 24–14, 19–18, 12–13