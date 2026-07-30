Hooper King 2026: dal 31 luglio al 2 agosto tre giorni di basket e spettacolo a San Leone

Dal 31 luglio al 2 agosto il Campetto Haitem Fathallah, sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone, ospiterà Hooper King 2026, il torneo di basket 3×3 che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti estivi di riferimento per la pallacanestro siciliana.

Per tre giornate consecutive, dalle 15.30 fino a mezzanotte e mezza, il pubblico potrà assistere a circa 200 partitedisputate su due campi da gioco, con la partecipazione di 95 squadre e quasi 400 atleti provenienti da tutta la Sicilia e da diverse regioni d’Italia.

Le gare saranno dirette da arbitri federali FIP, compresi direttori di gara impegnati nei campionati nazionali, a conferma dell’elevato livello tecnico della manifestazione.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è un montepremi ancora più ricco: 1.000 euro per la squadra vincitrice dell’Open Maschile e 500 euro per l’Open Femminile. Debuttano inoltre gli anelli “Play for the Ring”, destinati ai vincitori di tutte le categorie, e le corone riservate agli MVP, riconoscimenti che renderanno ancora più prestigioso il successo dei partecipanti.

Accanto alle gare, Hooper King offrirà un’esperienza pensata anche per atleti, accompagnatori e pubblico. Saranno presenti uno spazio dedicato al merchandising ufficiale e convenzioni con diverse strutture ricettive del territorio per agevolare le squadre provenienti da fuori provincia.

L’evento sarà raccontato in tempo reale da speaker, fotografi e videomaker, mentre la colonna sonora delle tre giornate sarà affidata a Festivalle, partner della manifestazione.

Il torneo è organizzato dall’Associazione Sportiva Hooper King, fondata da Giacomo Alba, Alessio Bazan e Andrea Gangarossa, con il sostegno del Comune di Agrigento e di Festivalle.

«Hooper King è nato con l’idea di creare un appuntamento che unisse sport, aggregazione e valorizzazione del territorio. Vedere ogni anno così tanti ragazzi e famiglie scegliere Agrigento per vivere tre giorni di basket è motivo di grande soddisfazione e ci spinge a continuare a migliorare. Speriamo che questa edizione possa essere una bella occasione per far vivere San Leone e offrire a cittadini e turisti uno spettacolo coinvolgente», dichiara Giacomo Alba, tra gli organizzatori della manifestazione.

L’ingresso sarà gratuito per tutta la durata dell’evento, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di assistere alle gare e vivere tre giornate all’insegna dello sport, dell’aggregazione e del divertimento.

Con numeri in costante crescita, Hooper King rappresenta oggi un’importante occasione di promozione sportiva e turistica per Agrigento, capace di richiamare centinaia di atleti e un pubblico sempre più numeroso.

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