Date: 16-17 Dicembre 2023

Orario: 11:00 – 21:00

Luogo: Immagina Coworking, Via Cesare Battisti 9, Secondo Piano

Ad Agrigento, le festività si accendono con una proposta originale, consapevole e divertente: il Mercatino di Natale a Immagina Coworking. Questo evento, che si terrà dalle 11 alle 21 nei giorni di sabato 16 e domenica 17 Dicembre, promette di essere una vetrina eccezionale per il talento locale, l’artigianato sostenibile e la moda vintage.

Il Mercatino di Natale di Immagina, giunto alla sua seconda edizione, è pensato per essere un punto di incontro non solo per gli amanti dello shopping alternativo, ma anche per chi cerca un’esperienza di Natale autentica e significativa. Con un focus che guarda dritto alla sostenibilità e all’innovazione, l’evento si pone come punto di riferimento ad Agrigento per l’acquisto di abiti vintage e luogo privilegiato per artisti e artigiani locali, offrendo una piattaforma per mostrare e vendere i loro prodotti unici. Acquistare un regalo per una persona cara in un mercatino ha il doppio valore di sostenere i talenti locali emergenti e di contribuire attivamente a un modello economico più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Tra gli espositori, avremo:

Artisti e Artigiani Locali: Con un’ampia gamma di prodotti artigianali, i talenti locali rappresentano il cuore pulsante della creatività di Agrigento.

Associazioni e Prodotti Solidali: Partecipazione di associazioni locali con prodotti che supportano cause sociali e ambientali, promuovendo un consumo consapevole.

Selezione di Abiti Vintage: Un'area dedicata alla moda vintage per gli appassionati di stili retrò e per chi cerca un modo sostenibile di rinnovare il guardaroba.

L’evento non è solo una vetrina commerciale, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità ad Agrigento, favorendo lo scambio culturale e la condivisione di valori legati alla cultura del riuso e alla creatività. Negli iconici luoghi di Immagina, affacciati sulla magnifica Porta di Ponte, vivrà la magia di una community aperta e vibrante.

Invitiamo quindi le testate giornalistiche locali a partecipare e a coprire questo evento unico. Il Mercatino di Natale di Immagina Coworking offre un’ottima opportunità per raccontare storie di creatività, impegno comunitario e sostenibilità, aspetti sempre più rilevanti nel contesto contemporaneo.

Per ulteriori informazioni, interviste o richieste di materiale fotografico, si prega di contattare l’organizzazione dell’evento all’indirizzo [email protected]