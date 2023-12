Il corpo senza vita di Francesco Costa, il novantenne scomparso a Bivona due giorni fa, è stato rinvenuto questa mattina in un immobile di sua proprietà. A dare la notizia è il primo cittadino Milko Cinà: “Comunico con enorme dolore che è stato ritrovato senza vita il corpo del nostro concittadino Francesco Costa. Alla famiglia, a nome dell’intera comunità, vanno le più sentite condoglianze”.

“Ringrazio di cuore tutti coloro che da ieri hanno lavorato senza sosta nelle ricerche – continua il primo cittadino – i carabinieri, i vigili del fuoco, il corpo forestale, i vigili urbani la Protezione civile e tutti i cittadini che hanno collaborato nell’attività di ricerca”.

L’anziano era uscito nel pomeriggio di giovedì in auto. Il mezzo era stato ritrovato parcheggiato. Le ricerche erano scattate immediatamente con il coordinamento della Prefettura di Agrigento. Oggi, purtroppo, la tragica notizia del ritrovamento del cadavere dell’anziano. Quasi sicuramente deceduto per cause naturali.