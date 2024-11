Si avvicina il periodo delle feste di Natale e Capodanno e per i tanti siciliani residenti, per lavoro e studio, al nord d’Italia torna d’attualità il caro-voli. Dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio, in alcune tratte per un biglietto, andata e ritorno, servono dalle 400 alle 500 euro, ma in alcuni casi si sfiorano anche 600 euro. I più cari gli aerei che collegano Bologna a Palermo e viceversa, e quelli sulle tratte Milano-Palermo e Milano-Catania.

