I carabinieri e il personale dell’Arpa hanno sequestrato due vasche per la raccolta di acque bianche per una concentrazione di sostanze derivanti da idrocarburi. La scoperta è avvenuta, negli scorsi giorni, in un appezzamento di terreno di proprietà privata nella zona industriale di Agrigento.

L’Arpa si è occupata dei campionamenti. Il sospetto è quello che le acque bianche possano essere state contaminate, ma spetterà alle analisi da laboratorio stabilire se vi sia o meno presenza di oli combustibili. Per intanto, appunto, alle due vasche sono stati apposti i sigilli.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, mirano ad individuare i responsabili degli sversamenti. Nessuna persona, al momento, risulta essere stata iscritta nel registro degli indagati.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp