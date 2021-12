Tornano allerta meteo, pioggia e disagi

Nuova ondata di maltempo in Sicilia, ad Agrigento tornano pioggia e disagi. Nel pomeriggio è stata diramata una nuova allerta meteo:

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Il Sindaco avvisa la cittadinanza che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato AVVISO PER IL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO n. 21339 del 5 dicembre

PREVISIONE PER DOMANI 6/12/2021 ALLERTA GIALLA

CONDI-METEO AVVERSE

Persistono venti occidentali da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, in rotazione dai quadranti settentrionali, mareggiate lungo le coste esposte. dal primo mattino di domani, 6 dic 2021, e per le succ. 12-18h, precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori occidentali e settentrionali. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e frequente attività elettrica

SI INVITA LA CITTADINANZA ALLA PRUDENZA

