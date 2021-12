Marco Vullo : “Agrigento entra ufficialmente nel mondo digitale e nel 4k”

“Il sogno del digitale adesso nella nostra comunità diventa reale e disponibile al fine di garantire maggiori conoscenze informatiche attraverso una formazione mirata e altamente qualificata a chi parteciperà ai corsi.” Lo rende noto l’assessore comunale di Agrigento, Marco Vullo che continua: “Il Comune di Agrigento ha aderito ufficialmente alla Scuola Internet per tutti, il programma di formazione online della durata di 4 ore (quattro incontrida un’ora ciascuno) , ha lo scopo di fornire gli strumenti adeguati e le nuove applicazioni digitali per il lavoro e la vita di tutti i giorni per i cittadini agrigentini senza vincolo di età e di titoli scolastici.

Sono corsi gratuiti e aperti a tutti.

Basta una conoscenza base dei principali device.

Per iscriversi già nel sito istituzionale del comune c’è il link di adesione:

https://forms.gle/uFx9tegR7Dc1vUU26.

I corsi partono il 13 dicembre “La scuola di internet per tutti”.

Infatti il progetto è promosso da Tim-Official in collaborazione con @fmdigitale, nell’ambito del programma nazionale @operazionenerd, sostenuto da Istituzioni, aziende e società civile per dare una netta accelerata al processo di digitalizzazione ai cittadini, una nuova fase di conoscenze digitali e informatiche che rappresentano una nuova frontiera che vinceremo sicuramente.

Un ringraziamento per l’iniziativa altamente innovativa lo rivolgo al consigliere comunale Roberta Zicari per aver favorito l’incontro tra il mio Assessorato con Mondo digitale e la Dott.ssa Frenda che ha dato un’impronta indispensabile per portare a termine il progetto.

Annuncio subito che faremo dei tutorial con la Dott.ssa Frenda per la compilazione delle domande.

Adesso tocca agli agrigentini poter sfruttare questa occasione formativa che può dare energia e innovazione reale ai cittadini con le nuove frontiere del digitale e i servizi che offre a 360 gradi la pubblica amministrazione ,conclude l’Assessore Marco Vullo.”