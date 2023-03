Torna “Nella Magia delle Fiabe”, ancora un sold out per il Teatro Pirandello

Ancora un sold out per il Teatro Pirandello. Il musical di Savatteri produzioni, “Nella magia delle fiabe”, co-prodotto dalla Fondazione Teatro Pirandello e dedicato ai bambini, ha registrato il tutto esaurito.

Cresce, dunque, l’attesa per lo spettacolo in programma sabato 4 alle ore 18 e che già nei matinées per scuole aveva riscosso grande successo, tanto che la Fondazione ha deciso di aggiungere ulteriori date come quella di sabato. Lo spettacolo, con 15 performers professionisti della Savatteri Produzioni, ha riscosso grande successo per la capacità di far sognare e nello stesso tempo di far riflettere sul mondo digitale, che sta minacciando e forse distruggendo la lettura dei classici per l’infanzia.

La storia racconta di una Narratrice di tutte le fiabe messa in crisi da un ragazzo moderno di nome Mirko, tutto slang, mosse e TikTok.

Ne deriva un braccio di ferro tra Specchio Magico e Iphone, in cui la Narratrice si ritrova protagonista suo malgrado di un intreccio scomodo che coinvolge vari personaggi classici, reinterpretati da Mirko a suo modo per essere più trendy.

Quando Biancaneve inizia a parlare corsivo la Narratrice quasi sviene e così inizia il duello tra classico e moderno. Ma come può Mirko credere nelle fiabe? E chi nel 2023 crede ancora nelle fiabe? Tra incantesimi, coreografie, canzoni e dialoghi esilaranti, si consuma la battaglia tra un mondo fantastico delle fiabe e ciò che vogliono oggi i ragazzi: il mondo digitale.

Mirko e la Narratrice dovranno adesso trovare un compromesso: riusciranno le fiabe classiche a stare al passo coi tempi? E Mirko tornerà a sognare, almeno per una volta, come fosse un bambino? Vedere per credere.