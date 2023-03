Blitz antimafia “Montagna”, condanne annullate: processo da rifare per 3 imputati

La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna per i fratelli Stefano e Gerlando Valenti di Favara e per Daniele Fragapane di Santa Elisabetta, nell’ambito del processo “Montagna”, eseguita dai carabinieri di Agrigento nel gennaio del 2018, che vede i tre imputati accusati di concorso esterno in associazione mafiosa.

In primo e in secondo grado erano stati condannati a 6 anni di reclusione ma adesso, a seguito di questa decisione, è stato disposto un nuovo processo che si celebrerà in una sezione differente in Corte d’Appello a Palermo. Accolti i ricorsi dei legali difensori, gli avvocati Giuseppe Barba, Nino D’Ascola, Raffaele Bonsignore, Giuliano Dominici e Salvino Mondello.