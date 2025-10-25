Torna l’ora solare, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre le lancette dell’orologio indietro di un’ora. Il passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà alle 3 di domenica 26 ottobre, quando gli orologi dovranno tornare indietro alle due. Gli smartphone e i dispositivi digitali si adegueranno da soli, mentre bisognerà ricordarsi di cambiare l’ora ai dispositivi analogici. In sostanza si dormirà un’ora di più. L’ora solare che scatta domenica resterà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo, quando tornerà l’ora legale e l’orario andrà in avanti di un’ora: accadrà per la precisione nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp