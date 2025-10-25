Aica ha avviato i lavori per il rifacimento di una nuova condotta di allontanamento delle acque depurate dall’impianto di contrada Pizzuta nel territorio del Comune di San Biagio Platani. “L’intervento si rende necessario a seguito delle criticità riscontrate sull’impianto preesistente in condizioni di parziale danneggiamento e interessato da crolli in un’area classificata a elevato rischio idrogeologico – si legge in una nota di Aica -. Tali problematiche, nel tempo, avevano compromesso il regolare funzionamento del servizio, soprattutto nella parte terminale”.

L’Azienda, acquisita l’autorizzazione idraulica unica da parte dell’autorità di bacino, ha individuato un nuovo tracciato per la posa della condotta, più sicura e funzionale, al fine di raggiungere il vallone Pili-Bastiglia attraversando una porzione di territorio morfologicamente più sicuro e meno accidentato. Con questo intervento, Aica intende risolvere definitivamente una criticità che per anni ha interessato il territorio di San Biagio Platani, garantendo un servizio più efficiente, sostenibile e in linea con gli standard di tutela ambientale.

“Si tratta di un intervento atteso da anni – dice il sindaco di San Biagio Platani Salvatore Di Bennardo -, che pone finalmente rimedio a una criticità infrastrutturale complessa e di lunga durata, con importanti ricadute sulla tutela ambientale e sulla sicurezza del territorio. La scelta di individuare un nuovo tracciato, più sicuro e funzionale, dimostra la volontà di operare con competenza, visione e responsabilità verso il bene collettivo. Questo intervento rappresenta un passo decisivo verso un sistema idrico più efficiente, moderno e sostenibile, capace di garantire servizi di qualità ai cittadini e di valorizzare il nostro territorio nel rispetto dell’ambiente”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp