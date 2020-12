Torna la musica all’interno del teatro Pirandello di Agrigento. Domani pomeriggio si svolgerà infatti il concerto “Il mandolino, strumento colto e popolare” inserita nella rassegna pensata e realizzata dal maestro Pietro Marchese, insegnante di mandolino presso la scuola di musica “The brass group” di Palermo e direttore dell’orchestra “Quattrocanti”, aderente al sistema delle orchestre giovanili italiane.

“L’iniziativa – ha spiegato l’assessore alla Cultura Costantino Ciulla – è stata inserita in una rassegna che prevede la realizzazione di un concerto in ogni capoluogo di provincia siciliana. L’emergenza Covid ne aveva bloccato la realizzazione e ora è stato deciso di svolgere lo stesso i concerti nei luoghi stabiliti, anche se solo in diretta streaming, non potendo il pubblico accedere alla struttura al chiuso. Così domani sera si esibirà il New enseble con “Dal Jazz al Su America” che vedrà l’esibizione di Sergio Calì alle percussioni e al vibrafono; Pietro Marchese ai Plettri; Nicola Marchese alla chitarra e Giorgio Garofalo al Violoncello”.Chi volesse seguirlo potrà collegarsi sui social nella pagina dell’associazione culturale “Altroquanto”.